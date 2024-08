Vanaf vandaag week lang flitsmarathon in heel Europa

Door: BV

Tussen 5 augustus en 11 augustus houden de Europese politiediensten in bijna alle landen van de Europese unie een ‘flitsweek’. De actie valt in één van de drukste reisperiodes van het jaar en omvat zaterdag 10 augustus die in veel landen is ingekleurd als een extra drukke verkeersdag.

Helft minder verkeersslachtoffers tegen 2030

Het Europese samenwerkingsverband van politiediensten Roadpol wil dat liefst 29 landen de komende week extra aandacht hebben voor snelheidscontroles of verkeersovertredingen in het algemeen. Meer dan de helft van de aangesloten landen zal dat ook effectief doen. De extra controles komen - al dan niet toevallig - in een drukke reisperiode. Dan zijn er niet alleen erg veel mensen onderweg - ze rijden ook nog eens over wegen waar ze niet vertrouwd mee zijn en dan is een inschattingsfout wat sneller gemaakt. Het doel van de controles is uiteraard om de verkeersveiligheid te verhogen. Er wordt gemikt op drie miljoen gecontroleerde voertuigen en 100.000 uitgeschreven boetes.

Dalende trend zet zich niet door

Politiediensten en overheden beweren dat almaar strengere limieten tot een daling van twintig procent in het aantal verkeersslachtoffers kunnen zorgen. In 2018 stelde Europa zich tot doel om het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden met de helft de verminderen tegen 2030. Daarvoor werd massaal ingezet op lagere snelheden, meer controle en zelfs snelheidsbeperkende maatregelen in auto’s. Het resultaat van die maatregelen blijft echter beperkt. In De EU daalde het aantal verkeersdoden in 2023 (de meest recente cijfers) gemiddeld slechts met één procent ten aanzien van het jaar ervoor. Ten aanzien van 2019 daalde het aantal slachtoffers met tien procent. Dat toewijzen aan lagere snelheidslimieten en meer controles, is evenwel een moeilijke zaak: ook voor de maatregelen werden ingevoerd bestond de dalende trend al.

In ons land volgt er de komende week geen traditionele flitsmarathon van 24 uur, zoals inmiddels traditie is geworden. Er is de politiediensten wel gevraagd om waar mogelijk meer (nog) meer aandacht te besteden aan snelheidscontroles.