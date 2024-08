Audi zet in op plug-in hybrides, gelooft nu in ‘trage overgang naar elektrisch rijden’

Door: BV

De afgelopen weken stelde Audi wat nieuwe modellen voor. De opvolger van de Audi A4 - die nu A5 heet - en een nieuwe Audi A6 die nu helemaal elektrisch is.

Audi maakt er een boeltje van

Eerste observatie daarbij: de Duitsers pakken wéér uit met een nieuwe naamgeving. Elektrische modellen krijgen voortaan een even cijfer, meer conventioneel aangedreven modellen een oneven cijfer. Vandaar dat de A4 nu A5 wordt, ofschoon die modelbenaming al bestaat. En de opvolger van de A6 met verbrandingsmotor wordt een A7 - die eigenlijk ook al bestaat. Verwarring dus, net als toen de elektrische Audi’s e-tron gingen heten, en dat vervolgens voor vanalles gebruikt werd, en uiteindelijk een nietszeggende toevoeging werd aan al bestaande modelnaam. En wat staat op de nieuwe elektrische modellen met even modelnummer? Ja, ook weer ‘e-tron’. Om maar te zeggen dat Audi er een kliederboel van maakt.

Eveneens een boeltje: de toekomsstrategie van het merk. Er is nu wel een nieuwe, elektrische Audi A6, maar het is onduidelijk of Audi daar zelf nog in gelooft. Bij de officiële voorstelling was er alvast weinig enthousiasme voor. Immers: zelfs pionierregio Europa loopt niet warm voor de elektrische auto. Meer en meer landen schrappen de subsidies en voordelen voor elektrische modellen en waar dat gebeurt stuikt de verkoop in elkaar. Bij Audi kost de geflopte snelle elektrische transitie alvast de kop van de Audi-fabriek in Brussel. Daar verliezen straks wellicht 3.000 mensen hun job.

Trage omschakeling naar elektrisch autorijden

Inmiddels zingt Audi al een ander lied: in plaats van een snelle omschakeling naar een louter elektrisch automerk tegen 2030, zal het nu inzetten op verbrandingsmotoren en plug-in hybrides met een e-rijbereik van meer dan 100km, naast de door Europa opgelegde elektrificatie. Tot minstens 2026 zullen er nieuwe Audi-modellen met verbrandingsmotoren gelanceerd worden. Audi is slechts één van de vele merken die hun ooit met grote trom verkondigde EV-strategie moeten bijstellen. Onder meer bij Mercedes, Ford, Stellantis, BMW en de rest van de VW-Groep bleek het ‘nein’ van de klant al tot nieuwe inzichten te leiden.

Audi-baas Gernot Döllner liet zich intussen in de media ontvallen dat het merk ‘nog altijd inzet op louter elektrisch aanbod tegen 2033’, maar in realiteit gaat het om grondige strategiewijziging. Automodellen die in 2026 gelanceerd worden hebben in 2033 hun traditionele productcyclus van zeven jaar doorlopen, maar met al dan niet grondige updates kan de levenscyclus van een model (soms fors - zoals bij de huidige generatie van de VW Golf) verlengd worden.