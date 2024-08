Tesla Model Y valt van plaats 1 naar 8: dit zijn de populairste auto’s in Europa

Door: BV

Vorig jaar was de Tesla Model Y ongenaakbaar in de Europese verkooptabellen. Het was de populairste nieuwe auto op de markt. “De definitieve doorbraak van de elektrische auto” kopten sommige media. Maar tijdens de eerste helft van 2024 schrijven de cijfers een heel ander verhaal. Terwijl de elektrische auto in België een kwart van de markt verovert - vooral dankzij de bedrijfswagens en de tanende verkopen aan particulieren - gaat hij in Europa onderuit. De Tesla Model Y duikt van de eerste naar de achtste plaats en is de enige elektrische auto die het tot de top tien schopt.

De populairste auto's zijn vooral erg traditioneel

De populairste nieuwe auto van januari tot juni van dit jaar was de Dacia Sandero. Geen verrassing, want al lang een publiekslieveling, onder meer dankzij z’n scherpe prijs. Er werden er 143.596 van verkocht. De Volkswagen Golf haalt de tweede plaats binnen en onderaan het podium vinden we de Renault Clio. Europa’s best verkopende SUV is de T-Roc van Volkswagen. Met de Peugeot 208 is de top vijf compleet. Hatchbacks en (kleine) SUVs blijven met grote voorsprong de populairste segmenten van ons Oude Continent.