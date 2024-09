BMW in crisis: anderhalf miljoen auto’s teruggeroepen

Door: BV

BMW en Mini roepen wereldwijd 1,5 miljoen recente auto’s terug omwille van problemen met het remsysteem.

Er schort wat met de remmen van auto’s tot anderhalf miljoen auto’s van de drie merken van de BMW-Group: BMW, Mini en Rolls-Royce. Wat het probleem precies is, is onduidelijk. De fabrikant is evenwel van mening dat auto’s dankzij een veiligheidsmodus altijd veilig tot stilstand zullen kunnen komen. Als bij een inspectie blijkt dat vervanging noodzakelijk is, dan zal die gebeuren. De fabrikant verwacht niet dat dat bij alle auto’s effectief het geval zal zijn.

Onder meer de Rolls-Royse Spectre, tenminste twee Mini-varianten, de BMW 5- en 7-Reeks en verschillende populaire BMW SUVs vallen onder de terugroepactie. Alle betrokken voertuigen zijn gebouwd tussen augustus 2022 en augustus 2024. Dat betekent onder meer dat het bedrijf nog een hoop auto’s met een potentieel problematisch remsysteem in voorraad heeft. De noodzaak om daarbij het probleem op te lossen zal voor een vertraging in leveringen zorgen.

Aandeel BMW duikt omlaag

Automerken doen graag geheimzinnig wanneer het gaat om de leveranciers van componenten, behalve wanneer die de geest geven. BMW wijst erop dat het gaat om een remsysteem van onderdelenleverancier Continental. Het bedrijf verwacht niettemin dat de terugroepactie tot wel 1 miljard euro zal kosten. Na het nieuws zakte het aandeel op de beurs met veertien procent naar z’n laagste peil op vier jaar tijd. BMW stelt z’n winstverwachting naar onderen bij en verwacht nu ook dat het in 2024 in totaliteit minder auto’s zal uitleveren dan in 2023.