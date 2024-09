Autorijden met abonnement flopt - dit is er aan de hand

Door: BV

Of het nu is om modern en hip over te komen, of omdat veel klanten de échte aankoop van een auto niet meer kunnen veroorloven: automerken proberen al geruime tijd om klanten te verleiden met alternatieve formules. Dat gaat van meer voor de hand liggende zaken als leasingformules (huur) en financieringen. Alles om de echte prijs van een auto te verdoezelen en in plaats daarvan een bedrag per maand te kunnen weergeven. Op veel websites van automerken, waar échte relevante informatie de jongste tijd hoe dan ook schaars werd, is de prijs per maand inmiddels al de standaardweergave. Naar de echte catalogusprijs moet je zoeken.

Spotify voor auto's

Eén van die hippe formules waarin vooral premiummerken graten zagen was de abonnementsformule. Je betaalt een specifieke prijs per maand en in ruil daarvoor mag je regelmatig eens van auto wisselen. Een voorbeeld: een Audi A4 voor de doordeweekse activiteiten, maar dan ook eens twee weken een Audi Q5 voor de skivakantie. Of een crossover in de winter, maar een cabrio in de zomer. Onder meer Jaguar, Land-Rover, Audi, Cadillac, BMW, Volvo en Mercedes zetten destijds allemaal zo’n formule met abonnement op. “Spotify voor auto’s”.

Het afgelopen decennium experimenteerden wel veel merken met gelijkaardige formules. Vooral in de Verenigde Staten van Amerika. Daar zijn consumenten wat gretiger om nieuwe concepten uit te proberen. Maar de abonnementsformule slaat daar niet aan. Mercedes gooide in 2020 de handdoek in de ring. Niet omdat er te weinig interesse zou zijn, maar omdat er geen geld mee te verdienen viel. Cadillac stopte er al eerder mee: in 2018. En ook BMW hield het al voor bekeken.

Toch niet de grote revolutie

Deze week werd de lijst nog langer. Zowel Audi als Volvo vervoegen nu de lijst van merken waarbij je geen auto-met-abonnement meer kan krijgen. Wat ooit werd aangekondigd als de nieuwe grote revolutie op de automobielmarkt - iets wat automerken graag verkondigen - is nu weer helemaal passé.