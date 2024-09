Verkoop elektrische auto’s kent grootste achteruitgang sinds 2017

Door: BV

De markt van de elektrische auto kent niet de verwachte doorbraak. Wel het tegendeel. Tijdens de eerste acht maanden van 2024 daalde verkoop van nieuwe elektrische auto’s drastisch. Het was al sinds 2017 geleden dat de verkoop ervan nog eens zo’n duik nam.

De automarkt in Europa zit in z’n geheel wat in het slop. In augustus werd een daling van zestien procent waargenomen. Het volledige jaarresultaat ligt nog iets minder dan 2 procent voor op de cijfers van 2023 (voor dezelfde periode), maar analysebureau JATO Dynamics gaat er alvast van uit dat die voorsprong straks helemaal verdwijnt.

België is een buitenbeentje

Terwijl een gunstige bedrijfswagenfiscaliteit de Belgische afzet van elektrische auto’s de hoogte in stuwt, maken Europese cijfers duidelijk dat ons land hoe langer hoe meer een uitzondering is. In een markt die in augustus zestien procent slonk, daalde afzet van elektrische ten aanzien van een jaar eerder met zo maar eventjes 36 procent. Felipe Munoz, analyst bij JATO Dynamics vat samen “De belangstelling voor elektrische auto’s onder consumenten neemt snel af. Er zijn veel factoren die hieraan bijdragen, waaronder het gebrek aan duidelijkheid over aankoopstimulansen, hoge prijzen en bedenkingen over de lage restwaarde van elektrische voertuigen.”

China boekt winst dankzij Volvo

Bijna alle grote spelers delen in de brokken. Zo ging de afzet van Tesla met 44 procent omlaag. Volkswagen ging 46 procent in de min en wordt nu in EV-volume de loef afgestoken door BMW. Hyundai-Kia en Stellantis moesten allebei ongeveer de helft van hun volume prijsgeven en bij de Renault-groep bedroeg de daling in augustus zelfs 65 procent. Uiteindelijk kunnen alleen de Geely Group - vooral dankzij de nieuwe Volvo EX30 - en BYD winst boeken.

JATO Dynamics concludeert dat Chinese autobouwers (waaronder het Volvo, Polestar en Lotus rekent - allemaal eigendom van Geely) aanzienlijk veel marktaandeel veroveren. In augustus 2023 hadden ze nog 10,5 procent van de EV-markt. Afgelopen maand was dat 15,5 procent. Samen vertegenwoordigen ze nu meer volume dan Tesla, dat aftikt op 15,3 procent van de EV-markt. Alleen de Volkswagen Group is nog groter - alle merken samen vertegenwoordigen 22,5 procent van de totale EV-verkoop.