Emblème bewijst dat Renault waterstof niet opgeeft

Door: BV

Renault draagt z’n waterstofambities niet zo zichtbaar op de mouw als pakweg BMW. Maar dat de Fransen elektrificatie met auto’s met een gigantische batterij niet als enige uitweg voor de toekomst zien, bewijst de Emblème - de nieuwe concept car die straks op het Autosalon van Parijs staat te pronken.

Grote Renault, maar géén SUV

De Emblème is een uit de kluiten gewassen Renault. 4,8 meter lang en met een wielbasis van 2,9 meter. Maar ook: slechts 1,52 meter hoog. Het lijnenspel wordt gecombineerd door wulpse rondingen en scherpe snijvlakken die veelal aerodynamische efficiëntie beogen. De concept heeft een Cw-waarde van amper 0,25.

1.000km ver met twee keer tanken

Het gros van de aandacht gaat naar de aandrijflijn. “1.000 kilometer ver rijden met twee tankbeurten van vijf minuten” kopt het bedrijf, alsof dat vandaag de dag niet in het bereik van elke conventioneel aangedreven auto ligt. Cruciaal echter, is het feit dat de Emblème geen conventionele aandrijflijn heeft.

De auto wordt voortgestuwd door een 218pk sterke elektromotor bij de achterwielen. Die wordt gevoed door een accu van 40kWh die je gewoon aan het stopcontact kan opladen. Is een draad niet voorhanden of stuikte het toekomstige stroomnet in elkaar, dan de brandstofcel op waterstof gebruiken om stroom te genereren. De brandstofcel heeft 2,8 tankinhoud. Tank je vol op vijf minuten.