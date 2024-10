Vergeet schermen, de holografische voorruit komt eraan

Door: BV

Schermen zijn tegenwoordig een belangrijk argument geworden bij het aanprijzen van nieuwe auto’s. Groter, meer, ook voor de passagier en als het kan gebogen. Of de klant daar in Europa ook echt om vraagt, is een open vraag. De marketeers, hoe langer hoe vaker weggekaapt bij hippe startups of technologie- en entertainmentbedrijven, weten het wel: schermen en software dat verkoopt.

Groter, breder, beter

Voorlopig komt er nog geen einde aan het opbod. Achterin de topversies van de BMW 7-Reeks past nu een uitklapbaar scherm dat bijna de volledige wagenbreedte in beslag neemt. Het verbleekt dan nog bij wat de (bij ons niet verkrijgbare) Lincoln Navigator of Cadillac Escalade aanbieden: schermen met 48 en zelfs 55 inch diameter.

Voorruitprojectie in plaats van scherm

Hyundai denkt straks een streepje voor te kunnen krijgen. Niet door nòg een groter scherm te kunnen voorzien, maar door heel de voorruit tot scherm te bombarderen. Het werkt daarvoor samen met beeldspecialist Zeiss - vooral bekend van fotografisch lenzen.

De oplossing maakt zowel gebruik van een projector - net als een head-up-display- als van een specifieke reflecterende film die op de voorruit wordt aangebracht. Die is amper 100 micrometer dik - nauwelijks dikker dan een menselijk haar. De projectie moet zo goed zichtbaar zijn dat ze zowel de schermen als het instrumentenpaneel kan vervangen. Serieproductie zou al in 2027 realiteit kunnen zijn.