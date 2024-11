Audi zonder ringen van 2025

Door: BV

De Europese automerken gaan door het stof. Niet in het minst in China, nadat ze dat eerst hadden uitgeroepen tot het beloofde land. Er zou meer omzet en winst te realiseren zijn op de grootse markt ter wereld. Voorlopig is het tegendeel waar.

Merklogo zonder logo

Heel wat constructeurs deden al flink de broek af voor de Chinezen. Je ziet het aan het design en aan de erg grote nadruk op technologie. Digitale en stilistische ‘bling' zeg maar. Veel zoden bracht het nog niet aan de dijk en daarom wordt er gretig gezocht naar oplossingen. Niet zelden wordt de toevlucht gezocht in nieuwe (sub)merken. Audi verzint er nu één voor -voorlopig alleen- China. Het is... AUDI. Zonder de vier ringen. De letters worden wel verlicht. Lichtgevende logo’s introduceren - bij voorkeur tussen twee lichtstrepen - is een duidelijke prioriteit van de autosector vandaag.

Om de technologische achterstand van Audi ten aanzien van lokale Chinese producenten weg te werken, is het nieuwe merk een samenwerking met lokale gigant SAIC. De concept E toont hoe productiemodellen er straks uit zullen zien. Er staan er minstens drie op de planning en de eerste wordt al volgend jaar verwacht. De (elektrische) architectuur is helemaal Chinees en de beloofde specificaties zijn alvast indrukwekkend: tot ruim 750pk vermogen en 600 kilometer rijbereik. En in het interieur zit een 40 inch aanraakgevoelig scherm. Het neemt de volledige breedte van de auto in beslag.

De nieuwe stijl is geen stijl

Over de stijl van de Concept E zeggen de overbetaalde marketingjongens dit: “AUDI wordt voor 100 procent gevormd door het Audi-DNA”. Toch lijkt er veel meer de sneuvelen dan alleen het logo. Wie ziet er bij het afdekken van de merknaam nog iets anders in dan de zoveelste Chinese auto? Niet veel mensen, durven we beweren. De afmetingen van het model zijn vergelijkbaar met die van de huidige A5 break. Dat is eigenlijk de A4, maar door (nog maar eens) een nieuwe naamgevingspolitiek is die aangepast. Oneven cijfers staan nu voor conventioneel aangedreven modellen en even cijfers zijn voorbehouden voor elektrische Audi’s.

Officieel is niks bekend over Europese plannen voor deze nieuwe elektrische Audi’s, maar achter de schermen wordt het scenario uiteraard uitgebreid onderzocht.