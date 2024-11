De laatste Caterham? Dit is de Seven CSR Twenty.

Door: BV

Het Engelse Caterham bouwt nog altijd nazaten van de legendarische Lotus Seven die in z’n eerste vorm verscheen in 1957. Maar de open tweezitter zit al een hele tijd op de schopstoel. Caterham werkt aan een nieuwe auto die aan alle hedendaagse regels zal voldoen. Intussen neemt het afscheid van z’n eigen Seven - ook al in productie sinds 1973.

Ideaal voor roadtrips

De voorlopige zwanenzang van het model is deze CSR Twenty. Voorlopig, want er wàs al eens een laatste editie die zo veel centen opbracht dat Caterham maar laatste edities blijft verzinnen. Deze CSR Twenty combineert een eerder zacht afgesteld onderstel met een simpele atmosferische tweeliter viercilinder van Ford. Goed voor 210pk en 203Nm. Gecombineerd met een handgeschakelde vijfbak en achterwielaandrijving. In deze tijden van almaar gekkere vermogenscijfers klinkt dat niet indrukwekkend, maar de Seven weegt natuurlijk nauwelijks iets. Hij kan daarmee dus toch naar 96km/u (60Mph) in 3,9 seconden en haalt een topsnelheid van 219km/u. Het interieur is voor de gelegenheid ‘verrijkt’ met leder, Alcantara en carbon.

Gelimiteerd, maar niet op het aantal dat je denkt

De Twenty kost bijna 100.000 euro. Niet dat het wat uitmaakt, want aan de Europese normen voldoet de auto al lang niet meer. Bij ons niet te koop dus. Wel in Engeland en Amerika. Die krijgen élk twintig stuks. Er zullen dus veertig Twenty gebouwd worden.