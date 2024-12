Mercedes PureSpeed is SL met halo

Door: BV

Dit weekend werd de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi verreden. Mercedes stelde er een nieuwe exclusieve sportauto voor. Da’s gepermitteerd want hij heeft een kenmerk dat rechtstreeks van een F1-bolide is geplukt.

Mercedes liet eerder al eens een voorbode zien voor wat we een beetje oneerbiedig een ‘speciale uitgave’ van de Mercedes SL zullen noemen. Maakt deel uit van een nieuwe ‘Mythos’-productfamilie. Dat worden exclusieve modellen die in een gelimiteerde oplage worden gemaakt. Exotisch prijskaartje, astronomische winstmarge. Afgekeken van merken als Ferrari en Lamborghini. De uitstraling van de PureSpeed knipoogt naar wat legendarische modellen uit de Mercedes-historie. Niet in het minst naar de Mercedes SLR waarmee de legendarische autocoureur Sir Stirling Moss in 1955 de al even mytische uithoudingsrace Mille Miglia won.

Mercedes SL met halo

De PureSpeed is eigenlijk een Mercedes SL waarvan het stoffen klapdak is geamputeerd. Zonder voorruit. Daar zit nu een ‘halo’ - het beschermingssysteem dat je ook op F1-wagens terugvindt, ofschoon de constructiemethode hier helemaal verschillend is. Speciale 21-duims lichtmetalen wielen, aanpassingen aan de bumpers voor- en achteraan én een specifieke interieuraankleding maken alles wat meer speciaal. En natuurlijk past het in een speciale koetswerktint. Wil je ééntje met kleurverloop (zoals op de foto’s), dan is dat nog eens bijbetalen.

Technisch wordt er ten aanzien van de snelste SL eigenlijk niks gewijzigd. Onder de kap zit een 4-liter V8 met twee turbo’s. Nog steeds goed voor 585pk en 800Nm. Maar het is niet dat je daarmee om veel prestaties verlegen zit: je kan ermee naar 100km/u in 3,6 seconden en stuwt door naar een topsnelheid van 315km/u. Carbon-keramische stoppers zijn standaard, net als een adaptieve ophanging en mee- of tegensturende achteras.

De prijs is van die aard dat als je ernaar moet vragen, je het waarschijnlijk niet kan betalen.