8,4 miljoen verkeersboetes in 2023, doelstelling voor 2024 en 2025 is nòg (veel) meer

Door: BV

Het Franstalige ‘Sudinfo’ pakt uit met de bekeuringscijfers. Voor 2023 weliswaar. Het duurt nog een hele tijd voor de cijfers van 2024 beschikbaar zullen zijn. Uit de cijfers moet blijken dat de Belg ‘een zware voet heeft’. Immers - van de 8,4 miljoen uitgeschreven overtredingen zijn er 6,8 miljoen voor overdreven snelheid.

Ter vergelijking: in 2021 schreef ons land in het totaal minder dan 3 miljoen verkeersboetes uit. Maar de regering De Croo had de ambitie om dat aantal zo snel mogelijk op te trekken naar 9 miljoen. De overheid wil 1.000 boetes per dag uitschrijven. Een hallucinant aantal, dat nog eens extra in de verf zet dat België heeft de hoogste cameradensiteit van alle Westerse landen ter wereld heeft. Op de algemene veiligheid hebben die camera's geen invloed hoewel dat wél het excuus was om alle ANPR-camera's te installeren. Ons land bengelt op dat vlak nog altijd onderaan de top 20, onder landen als Bhutan, Hongarije en Maleisië. Waar het wél invloed op heeft is op het inkomen. In 2023 haalde de overheid zo maar eventjes 577,4 miljoen euro uit verkeersovertredingen.

212 miljoen euro van de kleinste overtreders

Vooral in Vlaanderen deinen ze steeds verder uit: de zones 30 en 50. Ze komen bovenop een algemene snelheidsbeperking van 70km/u op gewestwegen die werd ingevoerd in 2017. Om maar te zeggen - je mag op steeds meer plaatsen minder snel. Hoe zit het dan met die absolute wegpiraten?

Van de bijna 7 miljoen, grotendeels automatisch uitgeschreven (flitspalen en trajectcontroles) bestaat het overgrote deel uit overtredingen tot maximaal 10km/u. Meer dan vier miljoen, of bijna de helft van alle in ons land geregistreerde verkeersovertredingen. Die kleine overtredingen leveren de staatskas minstens 212 miljoen euro op. Meteen de reden waarom overheden allerhande zullen blijven hameren op de ‘veiligheidsbaten’ van niet eens één kilometer per uur te hard rijden.

Overtredingen tot 20km/u voegen nog eens 1,6 miljoen boetes toe aan de lijst. Daarna daalt het aantal spectaculair: er werden 370.000 overtredingen tussen 21 en 30km/u vastgesteld. Nog sneller? Dat waren er 88.000, ongeveer 1,2 procent van alle uitgeschreven bekeuringen.

Ook hiertegen zondigen Belgen vaak

Andere zaken die vaak voorkomen zijn overtredingen tegen parkeerregels (meer dan 450.000), verbodsborden (ruim 220.000 - ook steeds vaker automatisch gecontroleerd) en GSM-gebruik achter het stuur (bijna 110.000).

Volgend jaar nog meer boetes

De verschillende overheden in ons land blijven inzetten op meer verkeersveiligheid. In 2024 werd volgens voorlopige schattingen meer dan 700 miljoen aan verkeersovertredingen uitgeschreven. En ook in 2025 wordt een forse stijging vooropgesteld.