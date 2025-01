Nu al plannen voor nieuw autosalon in 2026, maar deze merken liggen (weer) dwars

Door: BV

Het Autosalon van Brussel heeft de deuren van Brussels Expo achter zich dichtgetrokken. Uiteindelijk kwamen er ‘meer dan 300.000’ bezoekers over de vloer. Een succes, vooral omdat daarmee de trend van de immer tanende cijfers werd gebroken. Editie 2025 zal weggeschreven worden als een uitgave die ‘compact, maar relevant’ was.

Meer dan 300.000 bezoekers voor Autosalon van Brussel 2025

Tijdens de hoogdagen van het Autosalon, aan het begin van deze eeuw, nam de beurs de volledige oppervlakte van de tentoonstellingshallen van Brussels Expo in beslag. Sterker nog - er waren soms zelfs constructies opgesteld buiten de tentoonstellingspaleizen. Een 4x4-piste bijvoorbeeld - in huidige CO2-bewuste tijden niet meer aan de orde. Inmiddels is de beurs gekrompen tot minder dan de helft van die oppervlakte: vijf hallen. Met vooral kleinere stands, want editie 2025 kon dankzij een invasie Chinese autobouwers ook uitpakken met een recordaantal merken. Van de gevestigde waarden bleven uiteindelijk alleen Nissan (in financiële problemen), Volvo (niet geïnteresseerd), Land-Rover (niet geïnteresseerd) en Jaguar (nog amper 1 model productie) thuis.

“Een autosalon in 2026 hoeft niet van D'Ieteren” De bezoekersaantallen liepen de afgelopen decennia gestaag terug van meer dan 750.000 tot 265.000 bezoekers voor de editie van 2023. Een dieptepunt dat meteen vraagtekens zette bij het voortbestaan van het evenement. Grootste probleem toen: dure, elektrische auto’s domineerden de beurs en daar had de hoofdzakelijk particuliere salonbezoeker geen boodschap aan. Het officiële autosalon stootte in 2024 op een ‘neen’ van invoerder D’Ieteren (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley…) en de organisatie gooide voor dat jaar meteen de handdoek in de ring. Geen autosalon in 2024.

In 2025 hadden de merken van de Volkswagen Group er wél weer zin in. Veel automerken verrichten inspanningen om meer auto’s met een verbrandingsmotor tentoon te stellen, terwijl het aanbod elektrische auto’s profiteerde van een influx aan kleinere, minder dure elektrische voertuigen. Een combinatie van factoren die weer meer bezoekers naar het salon lokte. Trendbreuk met de steeds dalende cijfers.

Veel geïnteresseerde kandidaat-kopers op het Autosalon van Brussel

Automerken meten het succes van de beurs niet alleen af aan het bezoekeraantal, maar ook aan de contacten met potentiële klanten en - uiteindelijk - het aantal ondertekende bestelbonnen. Dat was altijd al de sterkte van het Autosalon van Brussel, dat daarom als een ‘verkoopsbeurs’ te boek staat. Over het aantal gegeneerde contacten dit jaar hoofdzakelijk positieve feedback. Dat wil zeggen: de meeste merken doen even goed of beter dan hun doelstellingen.

Wanneer komt het Autosalon terug?

Intussen staat het grootste evenement voor een tweesprong. Goede resultaten, die al snel bleken tijdens de salonweek, doen plannen om de beurs in de toekomst weer regelmatig te organiseren kiemen. Dat onderwerp kwam afgelopen week al aan bod bij de koepelfederatie van Belgische auto-invoerder Febiac die de initiatiefnemer is voor de beurs. Maar wordt het een jaarlijks autosalon - eventueel in de huidige compacte vorm - zoals dat voorheen het geval was of is eens om de twee jaar genoeg?

Heel wat grote autogroepen willen het jaarlijkse verkoopsmoment van ‘het autosalon’ bewaren. Lees: als het kan elk jaar een beurs. Officieel wordt er niet over gecommuniceerd, maar onder meer Astara (Hyundai, Suzuki, MG…), Renault (Renault, Alpine, Dacia…) en Stellantis (Alfa Romeo, Fiat, Citroën, Opel, Peugeot…) zien die formule zitten. Dwarsligger is andermaal D’Ieteren (Skoda, Seat, Cupra, Volkswagen, Audi, Porsche…) Op het hoogste niveau aldaar is men een tweejaarlijkse editie meer genegen. Een autosalon in 2026 hoeft niet van de invoerder die ook al editie 2024 deed sneuvelen.