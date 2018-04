Mercedes SLR 722 Edition weer sneller

Door: BV

ercedes heeft z’n supersportwagen Ő de SLR Ő nog verder verfijnd. Er komt een speciale uitvoering ‘722 Edition’ op de markt. Die dankt z’n naam aan de Mercedes 300 SLR die in 1955 met startnummer 722 (een verwijzing naar de starttijd, 7u22) aan de start van de Mille Miglia verscheen. De Britse racelegende Stirling Moss en codriver Dennis Jenkinson stuurden de 300 SLR toen naar de overwinning.

De drukgevoede 5.5l V8-motor van de ‘722 Edition’ ontwikkelt met 650pk nog een tikkeltje meer vermogen dan die van de standaard SLR. De sportwagen spurt ermee naar 100 in 3,6 tellen, haalt 200km/u in 10,2 seconden en krijgt een top van 337km/u. Dat is 3 km meer dan voorheen. De aanpassingen omvatten ook een stuggere ophanging, een 10mm verlaagd koetswerk en 19- in plaats van 18-duims velgen. De grotere diameter wordt ook meteen opgevuld met grotere remschijven. Die hebben een diameter van 390mm.

Het uiterlijk wordt verfraaid met een nieuwe voorsplitter uit carbon en een andere diffusor achteraan. Ook het interieur wordt rijkelijk van koolstofvezel voorzien en gestoffeerd met leder en Alcantara. Uiteraard prijkt op de flank een 722-embleem.