Rolls-Royce Phantom Black is nog exclusiever

Door: BV

R

olls-Royce gaat 25 exemplaren van de Phantom Black bouwen. Deze luxelimousine is er Őu raadt het al- enkel in het zwart. Behalve de exclusieve zwarte koetswerkkleur ŐDiamond Black- krijgt de auto ook een interieur in zwart leder, erg donker houtfineer en tal van accenten zijn in een zwarte metaalfolie gehuld. Toch gebruikt Rolls ook in zilver uitgevoerde onderdelen. De wielen -21 duims groot- zijn voorzien van subtiele zwarte accenten en voor gelegenheid zijn de twee uitlaten van de 460pk sterke 6,75l V12 zichtbaar. De luxeconstructeur brengt zelfs onder de kap zwarte details aan. Potentiële klanten moeten we alvast teleurstellen; de 25 stuks hebben al allemaal een koper gevonden.