Nieuwe Mercedes CL

n de herfst van dit jaar komt Mercedes met een nieuwe CL op de markt. Het merk zet daarmee een traditie van luxecoupé’s voort die al meer dan een halve eeuw duurt. De Mercedes 300 S Coupé beet in 1952 de spits af. Sinds die tijd bouwde Mercedes meer dan 178.000 klasse-coupé’s. Inmiddels is het de beurt aan de zevende generatie.

De nieuwe CL is gebaseerd op de laatste generatie S-Klasse. Die verscheen afgelopen jaar op het toneel. Deze laatste generatie zit in een merkbaar strakker pak gegoten dan de vorige uitvoering, maar luxe blijft het sleutelwoord. In het interieur wordt rijkelijk gebruik gemaakt van houtinleg, leder en chroom. Door de B-stijl achterwege te laten en zowel de voor- als de achterruiten te openen, wordt een ononderbroken dakboog verkregen. Een constructie die een luchtige indruk nalaat. Ondanks z’n al forse afmetingen, maakt Mercedes de CL toch weer groter. De lengte van 5,07m, breedte van 1,87m en hoogte van 1,41m staan voor een toename van respectievelijk 75mm, 14mm en 20mm. Daardoor worden de vier beschikbare zitplaatsen ruimer, maar ook de koffer groeit; van 450 naar 490l.

De CL staat krom van spitstechnologie – ook dat is een traditie. Uiteraard erft het model de nieuwe (op BMW’s iDrive geïnspireerde) bedieningsmodule met centrale draaiknop. Daarnaast heeft Mercedes het over nieuwe multicontour-zetels (die behalve de ‘gebruikelijke’ verwarming, verluchting en massagefunctie ook de vorm van de zijdelingse steunkussens aanpassen in de bochten), een ABC-ophanging die de koets volledig vlak houdt, een intelligente verlichting (aangepast aan de rij- en weersomstandigheden) en een radargestuurd veiligheidssysteem dat desnoods zelf remt.

Onder de kap enkel het beste van het beste; de CL 500 onttrekt aan z’n V8 een vermogen van 388pk en 530Nm trekkracht. Een verbetering van 26% (vermogen) en 15% (koppel) ten opzichte van de vorige CL. De nieuweling sprint naar 100km/u in 5,4 tellen; haast een second sneller dan de oude generatie. De nieuwe CL 600 krijgt een biturbo twaalfcilinder tussen de voorwielen. Die tekent voor 517pk en 830Nm koppel. De sprinttijd bedraagt amper 4,6 seconden. Uiteraard lopen beide versies omwille van de begrenzer niet meer dan 250km/u.