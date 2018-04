Mazda 3 (beetje) opgefrist

Door: BV

azda heeft wat aan z’n 3 gewerkt, al blijven de aanpassingen bescheiden. De koets krijgt vooraan een krachtiger getekend bumperschild, er zijn nieuwe velgen en de lichtunits hebben voortaan een donkere achtergrondtint. Mazda voegt 7 nieuwe koetswerkkleuren toe, waardoor het totaal op 12 komt.

Aan de binnenkant vinden we de gebruikelijke aanpassingen aan bekleding en een opwaardering van de materialen. Om een sportievere indruk te wekken, worden her en der zilverkleurige accenten aangebracht. Het instrumentarium op de topversies wordt vanaf nu blauw verlicht. Om het motorgeluid beter van het interieur af te schermen is de isolatie van de motorkap herzien.

Aan de drie beschikbare benzinemotoren (1.4 met 85pk, 1.6 met 105pk en 2.0 met 150pk) wordt niet geraakt, maar de tweeliter wordt wel op een nieuwe handgeschakelde zesbak getrakteerd. De versies -90 en 109pk- van de 1.6l common-rail dieselmotor krijgen beiden een partikelfilter in de uitlaatlijn. Een aangepaste afstelling van de ophanging laat de Mazda 3 snediger op input reageren. Eind augustus staat de vernieuwde 3 bij alle Belgische dealers. De prijzen stijgen, maar de uitrusting wordt eveneens opgewaardeerd.