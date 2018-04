Van Volkswagen: V-line voor Passat

Door: BV

V

olkswagen heeft nu ook zelf een spoilerpakket voor de Passat ontwikkeld. Het is gebaseerd op de Passat R-GT die afgelopen jaar op de Amerikaanse SEMA-Autoshow te bewonderen was.

De complete set omvat een verlaagde sportophaning, een nieuwe, zeer agressief en met luchthappers gespekte voorspoiler, zijskirt, een achterbumper en twee aan het design aangepaste uitlaatstukken. Op de kofferklep prijkt een eerder discreet vleugeltje.

De auto rust op lichtmetaal met een diameter van 18-duim, dat naar keuze in zilver- of titaniumkleur kan geleverd worden. Het ganse pakket is alvast in Duitsland te koop voor € 3.215.