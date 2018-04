Subaru Stella alleen voor Japan

Door: BV

ubaru stelt speciaal voor de Japanse markt de Stella voor. Die valt er in de categorie van de Minicars, die onder meer dankzij de fiscale voordelen in drukbevolkte gebieden zeer populair zijn. Subaru zal van de nieuwe Mini meteen 5.000 exemplaren per maand bouwen. Onder de kap zit een 660cc grote viercilinder lijnmotor die standaard aan een CVT-automaat wordt gekoppeld. Met de Type-aanduiding Stella « Custom » verschijnt er ook een sportievere turbo-variant. Het onderstel rust zowel voor- als achteraan op een onafhankelijke wielophanging.

De twee individuele achterzetels zijn verschuifbaar over een lengte van 200mm. De passagierszetel voorin is daarenboven omvormbaar tot een tafeltje.