Lancia viert eeuwfeest op SpaItalia 2006

it weekend, 17 en 18 juni, vindt de vijfde editie van Spa Italia plaats in het mooie kader van het circuit van Spa-Francorchamps. Dit evenement staat volledig in het teken van de Italiaanse wagen en het Italiaans design. Lancia grijpt het evenement aan om z’n honderdjarig bestaan te vieren. Om dit te vieren zal de Lancia Club (Belgio) aanwezig zijn met een unieke collectie wagens zoals: de Lancia Lambda da Corso (1929), de Augusta March (’34), de Aurelia B24 Spider (’55), de Aurelia B52 Rosa d’Oro (’55), du Fulvia Coupé HF (’69), de Stratos (’74) en de Hyena (’94). Ook één van de allereerste Lancia’s ooit gebouwd, namelijk de Lancia Alpha van 1907 zal er te zien zijn. Deze wagen komt uit een Milanese privé-collectie en wordt speciaal voor dit event overgebracht uit Italië.