E-Klasse doet Parijs-Peking in 26 dagen

ercedes organiseert een van de hardste testritten ooit. Er wordt gereden van Europa (Parijs) naar China (Peking). Dat met 33 auto’s over 450.000 kilometer in 26 dagen. Deze transcontinentale uithoudingsrit doet gedeeltelijk dezelfde route aan als de race van 99 jaar geleden. Dan duurde de marathon 62 dagen. Mercedes verwisselt in de komende ruige sterrit gewoon deze twee cijfers. De vloot bestaat uit 33 E-klasse 320 DCI seriewagens waaronder drie Bleutec-versies die voor een lagere stikstof emissie zorgen.

De originele route van de eerste transcontinentale race in de automobielgeschiedenis wordt aangedaan in het Russische Jekaterinburg en het laatste deel naar Peking toe. De historische race werd gereden in omgekeerde richting. In Parijs kwam de Italiaanse vorst Scipione Borghese als eerste van vijf deelnemers aan. Gestart wordt dus in Parijs op 21 oktober en rijden, als alles goed gaat, samen 13.600 km om per 17 november op het Plein van Hemelse Vrede aan te komen. Net op tijd voor de opening van het autosalon “AutoChina 2006” waar de E-klasse wordt gepresenteerd.

De 330 koppen sterke bemanning bestaat uit journalisten, Taxi-chauffeurs en prominenten. Er worden ook rijders en navigators toegelaten op deelse ritten. Wie wenst, kan informeren via www.e-class-experience.com. Drie E-320 V6 DCI modellen met de V6 reden reeds begin mei 2005 een marathon over 30 dagen in het Texaanse Laredo. Toen werden drie wereldrecords voor dieselwagens verbeterd over de 100.000 km (225,903 km/u gemiddeld), 50.000 m Mijl (223,456 km/u gemiddeld en 100.000 Mijl (224,823 km/u gemiddeld).

Na het overdoen van de legendarische competitie, het omwisselen van de 62 dagen van toen tegen de 26 etmalen van dit jaar is er nog een ander verband waar de pientere organisatoren voor zorgden; de start van de eerste etappe gebeurde op 10 juni. Dat is de datum waarop de nieuwe E-klasse in Europa in de toonzalen verscheen.