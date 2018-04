Slikt alles: Volvo V70 Multi-Fuel

Door: BV

lles is een groot woord, maar de Volvo V70 Multi-Fuel lust liefst vijf verschillende brandstoffen. Volvo stelt het product voor op de Michelin Challenge Bibendum 2006, dat van 8 tot 12 juni plaatsvind in Parijs.

De 2,5l vijfcilinder turbomotor, een afgeleide van de huidige productiekrachtbron, rijdt behalve op gewone benzine ook op biogas, aardgas en bio-ethanol. Brandstoffen waarmee de constructeur ook in het verleden reeds experimenteerde. Nieuw is hythane, dat voor 10% uit waterstof en de rest uit aardgas bestaat. Het vermogen is afhankelijk van de gekozen brandstof, maar blijft steeds in de buurt van 200pk. De motor is uitzonderlijk schoon, ongeacht de gekozen brandstof. De uitstoot blijft nu al binnen de grenzen van de toekomstige Euro V-norm en voldoet aan letterlijk elke huidige uitstootnorm ter wereld.