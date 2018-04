Audi Q5 in 2008, R8 nog dit jaar

Door: BV

D

e kogel is door de kerk. Audi legde zijn nieuwe modellenprogramma definitief vast. Heel Beieren juicht omdat ook de Duitse vestigingen de nieuwe modellen mogen bouwen. Opmerkelijk is dat de tweede SUV, de Q5, in Ingolstadt zal worden gemaakt. Dat betekent een bijkomend personeelsbestand van 1.700 werknemers. Voor dit model wordt 300 miljoen Euro geïnvesteerd.

De Q5 wordt een kleiner broertje van de uitgesproken Sport Utility Vehicle Q7, mogelijk nog sportiever dan de eersteling. In het laatste trimester van dit jaar wordt in Neckarsulm de R8 sportwagen geconstrueerd. Met de nieuwe modellen wil Audi binnen minder dan 10 jaar 1,4 miljoen auto’s bouwen. Dat is bijna het tweevoud van wat op heden van de band rolt.