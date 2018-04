V8 dieselmotor voor verbeterde Range Rover

Door: BV

and Rover neemt z’n vlaggenschip, de Range Rover, onder handen voor modeljaar 2007. De voornaamste nieuwigheid is de introductie van een nieuw V8 dieselmotor. Dat blok is een evolutie van de 2.7l V6-krachtbron die Ford en PSA afgelopen jaar introduceerden. Toch heeft de V8 niet zomaar twee cilinders extra; de hoek tussen beide cilinderbanken is toegenomen van 60 tot 90°, de meest ideale slaghoek bij achtcilindermotoren. In vergelijking met de drieliter zescilinder dieselkrachtbron van BMW-origine is deze biturbo V8 liefst 50% krachtiger. Voortaan is de Range diesel 272pk in plaats van 177pk sterk. De koppelkromme klimt van 390Nm naar een massieve 640Nm. In de acceleratie levert dat een groot voordeel op. De sprint wordt immers afgehaspeld in 9,2 tellen, terwijl de grootste Land Rover daar voorheen 13,6 seconden voor moest uittrekken. De topsnelheid werd ook meteen opgetrokken; de elektronische begrenzer komt nu tussen bij 200km/u in plaats van bij 179km/u. De constructeur communiceert een verbruiksgemiddelde van 11,3l.

In de aandrijflijn verwerken de Britten nu ook een ZF zestrapsautomaat. Die is voorzien van een 12% kortere eerste versnelling, voor meer trekkracht in het terrein, en een 28% langere hoogste versnelling om geluid en verbruik te reduceren. De nieuwe diesel produceert 75% minder decibels dan de lawaaiige krachtcentrale van voorheen. Ook het uitgebreide Terrain Response doet z’n intrede in de Range Rover. Dat systeem stelt de bestuurder in staat om via een draaiknop in de herontworpen middenconsole van de Range Rover vijf terreinstanden te selecteren. Terrain Response past dan automatisch de beste instellingen voor de talrijke geavanceerde elektronische rijhulp- en tractiesystemen toe, met inbegrip van de rijhoogte, de koppelrespons, het HDC-systeem (Hill Descent Control), de elektronische tractiecontrole en de verhoudingen van de transmissie.

De Range Rovers voor 2007 krijgen een nieuw interieur. Het dashboard is geheel vernieuwd. Het voldoet nu weer aan de nieuwste veiligheidsnormen, maar kreeg ook een verfijnd design en is samengesteld uit meer hoogwaardige materialen. De deurbekleding werd opnieuw gestileerd, de bergvakken en bekerhouders herzien, de schakeluitrusting herzien en de wijzerplaat aangepast. Een gelamineerde voorruit kalft nog eens 6dB van de geluidsinsijpeling af. Ook de voorzetels zijn nieuw. Naast standaard zetelverwarming zijn ze voortaan ook optioneel met een koelfunctie te bestellen. De zijairbags verhuizen van de deuren naar de zetelleuningen om hun efficiëntie te verhogen en alle modellen worden aan de bestuurderszijde uitgerust met een knie-airbag. De Range Rover TDV8 met modeljaar wijzigingen wordt in België en Luxemburg gecommercialiseerd in oktober 2006.