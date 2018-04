Jubileumuitgave Golf GTI

Door: BV

et Duitse Gelsenkirchen was afgelopen weekend het toneel voor een viering rond het dertigjarige bestaan van de Golf GTI. Volkswagen Individual, een afdeling die zich buigt over speciale wensen van klanten, presenteerde tijdens de festiviteiten en Őhandig- tussen een horde GTI-liefhebbers en eigenaren een speciale jubileumuitvoering. Officieel is het nog een studiemodel, maar het is een koud kunstje om het model in een beperkte reeks te bouwen. De GTI Edition 30, want zo heet de ‘hot hatch’ officieel, heeft een opgewerkte versie van de 2.0l turbomotor onder de kap. De voorophanging houdt immers 230 paarden in de hand; 30 meer dan het standaard exemplaar.

Individual voorziet de GTI van zwartgelakte 18-duimers, en lakt voor het eerst ook de onderste koetswerkpanelen mee. De voor- en achterspoilers zijn ook wat meer uitgesproken. De achterlichten kijken door donkere lenzen en in het interieur is er een specifieke stof (met de traditionele ruitjes) Ő ledercombinatie en vinden we rode vloermatten. Bovenop de versnellingshendel prijkt een pookje met een golfbalvorm; retro ‘as hell’.