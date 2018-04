Opels tweede OPC-rekord nu met de Zafira

Door: BV

a de Astra realiseerde Opel een tweede Nürburgring-record met de Zafira. De Europese bestseller demonstreerde, nadat Opel met de Astra berline reeds een rekord op de 20,8 kilometer lange Nordschleife van de Nürburgring had gevestigd, met de Zafira monovolumer OPC zijn kracht op de Hel van de Eifel door een rondetijd te realiseren van 8 min 54 sec 38. En zeggen dat men op de onverbiddelijke Ring jarenlang streed om onder 10 minuten te geraken. Jacky Ickx was overigens de eerste die dat klaarspeelde, met een Formule eenzitter weliswaar.

Manuel Reuter reed Zafira OPC tweeliter turbo van 240 pk. Reuter vertelde na afloop dat “men duidelijk aanvoelt dat de auto alle fases aankan en dat hij op de meest zware omloop ter wereld zijn optimale afstelling bewees. De Zafira OPC voelt werkelijk fantastisch aan”. De standaard (!) Zafira OPC haalt een topsnelheid van 225 km per uur en spurt vanaf stilstand tot de 100 km per uur in 9 seconden. De auto van Reuter was 231 km per uur snel en zijn spurttijd bedraagt 7,8 seconden. Uiteraard had de Opel-rijder deze pieken niet nodig om zijn record te vestigen. Zeker niet op de beruchte Nordschleife. Onze landgenoot Alain Visser, de Executive Director Europa Opel Marketing, was eveneens in de wolken: “Onze rekordritten tonen aan welk vermogen in de OPC-modellen steekt. Het zijn échte sportauto’s en dat bij een onverminderde duurzaamheid. OPC voertuigen belichamen de technische begeestering en passie die in de Opel steken”.