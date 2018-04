Meer over Opel's nieuwe Corsa

Door: BV

B

egin deze week konden we u al de eerste gegevens over de nieuwe Opel Corsa meegeven. Nu heeft de constructeur wat meer details vrijgegeven. Deze vierde generatie van de Corsa Őwaarvan sinds 1982 in Europa alleen al meer dan 9,4 miljoen exemplaren een eigenaar vonden- debuteert in oktober.

Opel trekt voor de driedeurs de kaart van de sportiviteit. De auto meet voortaan 3,99m in de lengte, 1,71m in de breedte en wordt 1,49m hoog. De Corsa groeit dus niet alleen fors in de lengte, maar ook in de breedte. Een lange wielbasis (2,51m) en een breed spoor (1,47 en 1,45m) moeten voor een sportieve voetdruk zorgen. De kwaliteiten van het nieuwe chassis worden aangevuld met geavanceerde veiligheidsvoorzieningen als stabiliteitscontrole, ABS met remkrachtverdeler, remhulpsyssteem en onderstuurcontrole. Opel zal ook een verlaagd sportonderstel en 17-duims velgen aanbieden op de sportiefste uitvoeringen. De stuurbekrachting is voortaan variabel.

De motoren bestaan uit drie benzine- en twee common-rail diesels. De benzines worden bij aanvang 1.0 tot 1.4l groot en zijn tussen 60 en 90pk sterke. De dieselliefhebbers zullen kort na de lancering naast de gekende 1.3 CDTi van Fiat-origine ook een 125pk sterke 1.7 CDTi kunnen bestellen (dus niet 100pk, zoals eerder vermeld). Het technologiepakket omvat onder meer meesturende halogeenkoplampen, spraakherkenning, MP3-functionaliteiten én programmeerbare instellingen voor onder meer de airco of het panoramische open dak.