Primeur: de nieuwe Opel Corsa

Door: BV

O

pel haalt op 18 juli het doek van de nieuwe Corsa, maar we hebben nu al de eerste gegevens. Het Duitse merk volgt de groeitrend die momenteel in het segment heerst. Na de Renault Clio en de Peugeot 207 zwelt ook de nieuwe generatie van de Corsa naar een lengte van 4 meter. De groeischeut bedraagt zowat 20cm, maar ook de breedte en wielbasis nemen toe. De drie- en vijfdeursversie groeien verder uit elkaar. Opel geeft de functioneelste van de twee immers een eerder conventionele vormgeving, terwijl de driedeurs met z’n oplopende geprononceerde vouwlijn en dynamisch gelijnde glasoppervlakken in de leer ging bij de Astra GTC.

Opel keilt de nieuweling in oktober op de markt met drie benzinemotoren en keuze uit even veel oliestokers. De benzines hebben een slagvolume van 1.0, 1.2 en 1.4l en vermogens tussen 60 en 90pk. Dieselrijders krijgen de keuze uit een bij Fiat betrokken 1.3CDTi die 75 dan wel 90pk in voorraad heeft of de 100pk rijke 1.7 CDTi. Later wordt het benzinepalet verrijkt met een 105pk sterke 1.6 en komt er een OPC-variant. Die krijgt een geblazen zestienhonderd met 180pk onder de kap.