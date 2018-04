Nieuwe Citroën Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer

Door: BV

H

et langst durende huwelijk, want gesloten in 1978, in de autowereld is onbetwistbaar dat van Citroën-Peugeot en Fiat met de fabrieken van de monovolumers in Sevel Nord (Fr) en de bestelauto’s in de grootste Europese montagefabriek Sevel Sud (It.). De succesvolle overeenkomst werd in januari 2002 nogmaals verlengd tot 2017. Met het licht bestel waren de twee groepen zeven jaar lang de Europese marktleiders en werden er in totaal twee miljoen exemplaren op de weg gebracht.

De nieuwe bestelauto’s Boxer, Ducato en Jumper zijn intussen in de maak en het eerste model werd, onder het goedkeurend oog van Fiat-baas Sergio Marchionne en J.M Folz die Citroën en Peugeot cumuleert, voorgesteld in het Italiaanse Atessa Chieti. De eerste modellen zullen vanaf heden in Italië worden gebouwd, de tweede “shift” start einde 2006 in Valenciennes (Fr). Voor de nieuwe oogst werd door de twee groepen 1,1 Miljard Euro geïnvesteerd.

De jaargang 2006-2007 van PSA en Fiat blinkt uit door andere maatstaven op het vlak van het ruimere gamma, de verhoogde laadcapaciteit, de verbeterde prestaties, het betere comfort en de lagere gebruikskosten. Belangrijk is ook Ő en precies daartoe waren de twee top-managers aanwezig Ő de aankondiging dat er een opzienbarend industriëel pact werd ondertekend om vanaf 2007 in de Fiat-fabrieken van Cordoba Argentinië nieuwe Citroën-Peugeot transmissies voor de Zuid-Amerikaanse markt te assembleren.