Dit is de nieuwe Opel Antara!

Door: BV

O

pel lanceert dit jaar de nieuwe Antara. Het model volgt op enthousiaste reacties op de Antara GTC cross-over concept car vorig jaar op het Autosalon van Frankfurt. Opel begeeft zich met het product, waarvan Chevrolet overigens ook een afgeleide op de markt brengt, in één van de snelst groeiende Europese segmenten. Het aandeel van SUV’s en Cross-Overs in Europa is tussen 1998 en heden verdubbeld van drie naar zes procent. Het merk met de bliksemschicht krijgt er ook een model met permanente vierwielaandrijving en -weliswaar bescheiden- terreinaspiraties bij. De Frontera was de laatste Opel met ambities op dat vlak. De Antara wordt aan het publiek getoond bij de opening van het nieuwe GM Europe Design Center in Rüsselsheim, maar het officiële debuut valt op het Autosalon van Parijs. Dat wordt van 30 september tot 15 oktober gehouden.

De 4,57m lange, 1,85m brede en 1,70m hoge SUV oogt een stuk braver dan het studiemodel waaruit hij ontstond, maar behoudt toch de strakke oppervlakken en markante lijnen in het bovenste deel van de koets, en een robuust ogende onderzijde. Door de vouw op de motorkap en de grille met brede chroombies past het bij de recente producten van het Duitse merk. In het interieur moeten sportieve, aansluitende zetels het dynamische karakter van de SUV benadrukken. Het instrumentarium kreeg duidelijke, ronde instrumenten en bovenin de middenconsole prijkt een groot informatiedisplay. Infotainmentsystemen met DVD-navigatie en Bluetooth-technologie horen tot de mogelijkheden.

Opel zal de Antara eerst aanbieden met drie dwars gemonteerde motoren. De topversie heeft een V6 benzinemotor van 3,2l die 224pk ontwikkelt. Dat is een afgeleide van het blok dat ook beschikbaar is voor de Vectra en Signum. De instapper krijgt een 141pk sterk 2.4l benzineblok onder de kap. De 2.0l common-rail dieselmotor van 150pk zal wellicht het gros van de bestellingen uitmaken. Die motor wordt net als de 2.4 geleverd in combinatie met een handgeroerde vijfbak, maar is ook te leverbaar met de ActiveSelect-automaat die aan de zescilinder gepaard wordt. De vierwielaandrijving werkt met een elektrohydraulisch gestuurd differentieel dat het koppel Őafhankelijk van de omstandigheden- over voor- en achteras verdeelt. De ophanging is vooraan van het McPherson-type. Achteraan werd gekozen voor een multilink (4-punts)-achteras. Prijzen zijn nog niet bekend.