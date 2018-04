Fulda introduceert nieuwe zomerband

Door: BV

F

ulda, de Duitse bandenproducent, brengt de Carat Progresso uit. Dat is een nieuwe zomerband voor hoge snelheden die op de meeste populaire auto’s van de midden- en de topklasse past. De Fulda Carat Progresso is ontwikkeld om zich de onderscheiden door zijn goede remgedrag en z’n tolerantie tegen aquaplaning. De samenstelling van het loopvlak is een belangrijke verklaring voor het gedrag van de nieuwe Carat Progresso op een natte weg. De band kreeg een speciale rubbersamenstelling met een lage elasticiteit die een goede grip op een nat wegdek moet garanderen. Het loopvlakprofiel telt daarnaast een groot aantal radiale groeven en profielblokken zodat er veel ‘aanloopranden’ ontstaan met het oog op een doeltreffende waterafvoer.

Een ander voordeel van de nieuwe band is zijn lagere geluidsniveau. De Fulda Progresso past de DualShift-technologie toe die tot die geluidsvermindering leidt. Kenmerkend voor de DualShift-technologie zijn de verschillende afmetingen voor de blokken: telkens als een blok de weg raakt, wekt het een geluid met een bepaalde frequentie op. Die frequentie hangt af van het aantal blokken dat het wegdek per seconde raakt. Als alle blokken dezelfde afmetingen zouden hebben, zou elke rij blokken dezelfde frequentie opwekken. Dat zou tot een hoger geluidsniveau leiden. Door in de schouder en het middengedeelte blokken met verschillende afmetingen te gebruiken, worden er verschillende geluidsfrequenties opgewekt wat in een lager algemeen geluidsniveau resulteert.