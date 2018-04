GM, BMW en Daimler met hybride

Door: BV

eneral Motors, DaimlerChrysler en BMW hebben gezamenlijk de componenten voor een volledig -en nieuw- hybridesysteem ontwikkeld. Dat wordt een bimodale hybride genoemd. Het beschikt immers voer twee ECVT-programma’s (met een variabele overbrengingsverhouding) in combinatie met vier vaste overbrengingsverhoudingen. Net als inmiddels bekende systemen worden elektromotoren gebruikt om extra vermogen ter beschikking te stellen en wordt er energie gerecupereerd bij het remmen.

De combinatie van de vier vaste en twee ECVT-modi zorgt voor een totaal van zes functies. Het voertuig start in variabele modus 1, waarbij benzine- en hybridetechnologie elkaar volledig kunnen aanvullen of vervangen en blijft daarin tot de tweede vaste overbrengingsverhouding. In deze eerste vaste overbrengingsverhouding staan twee elektromotoren ter beschikking om de verbrandingsmotor bij te staan of om energie te recupereren.Technici verwijzen naar deze start-modus als input-split. De tweede heet compound-split, maar werkt volgens hetzelfde principe vanaf de tweede vaste overbrengingsverhouding. Het systeem voorziet evenwel slechts één elektromotor om extra vermogen te leveren of te remmen. In combinatie met de derde vaste overbrengingsverhouding zijn weerom twee elektrische motoren paraat om extra vermogen of remkracht te voorzien. De hoogste, vierde, verhouding doet het weerom met één elektrische krachtcentrale ter ondersteuning. Door de combinatie van een ECVT-tussenbak kan deze transmissie Őmet ruwweg dezelfde mechanische kenmerken en afmetingen als een traditionele automaat- zowel met een oneindig aantal variabele overbreningsverhoudingen als met één van de vier vaste werken.

Dit systeem beperkt het vermogen dat moet worden overgebracht via het minder doeltreffende elektrische kanaal. Bijgevolg zijn de elektrische motoren compacter en minder afhankelijk van de grootte van de motor. Een gegeven dat de compatibiliteit vergroot Őeen noodzaak gezien GM, DaimlerChrysler en BMW op termijn een groot aantal modellen wil uitrusten met deze techniek- en bovendien een gunstig effect zou moeten hebben op de kostprijs. In vergelijking met de hybrides die gebruik maken van transmissies met een variabele overbrengingsverhouding, zoals de Toyota Prius, zou deze technologie beter bestand zijn tegen zware belasting, zoals het trekken van een sleep. Bestaande verbrandingsmotoren kunnen met een minimum aan aanpassingen worden gecombineerd met het volledig hybride systeem omdat er geen noemenswaardige beperkingen verbonden zijn wat de afmetingen of het type van de motor betreft.

De eerste toepassingen zijn geschikt voor voertuigen met voorin gemonteerde motor en achter- of vierwielaandrijving, maar het volledig hybride systeem is tevens voldoende flexibel om in de toekomst ook gebruikt te worden op voorwielaangedreven modellen met voorin gemonteerde motor.