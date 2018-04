Sports Pack voor Aston Martin DB9

Door: BV

e strijd op het hoogste niveau is er niet alleen één van stijl of prestaties, ook de uitrusting speelt een grote rol. En nu zowel Ferrari’s instapper als de Porsche 997 verkrijgbaar zijn met een pakket dat de sportieve bestuurder (nog) meer op z’n wenken bediend, kan ook Aston Martin niet achterblijven. De DB9 is vanaf juli te bestellen met een Sports Pack. Dat is niet revolutionair anders, maar omvat een aantal kleine wijzigingen die de bestuurder een meer uitgesproken gevoel van gebalanceerde sportiviteit moeten geven.

Het Pack bestaat uit nieuw 19-duims lichtmetaal dat wat minder gewicht op de weegschaal zet en bijgevolg het onafgeveerde gewicht beperkt en een ophanging die de veren en stabilisatorstang aangepast ziet. Daardoor ligt ook de koets 16mm dichter tegen het asfalt. De bodembeschermplaat in composiet wordt vervangen door één in aluminium. Dat levert een stijvere structuur en dat bevordert de babbelvaardigheid van de stuurinrichting. Na de zomer zal Aston Martin het pakket ook kunnen monteren op eerder geleverde DB9’s.