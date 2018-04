AMG Sportpack voor Mercedes E

Door: BV

an de nieuwe E 63 AMG is nog heel even werk, maar de gespierde look is wel al af. En zoals steeds giet Mercedes die ook in een pakket dat bestelbaar is voor de mindere goden uit het aanbod. De uiterlijke opsmuk bestaat uit AMG voor- en achterbumpers, ovalen uitlaatstukken en in zilver uitgevoerde remzadels vooraan. Om het 18-duims lichtmetaal ligt vooraan rubber met afmetingen 245/40 terwijl achteraan 265/35 wordt gemonteerd. Om toch waar aan de rijsensatie te sleutelen, krijg je bij het pakket ook meteen geperforeerde schijven vooraan, een snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging en een sportophanging.

Het interieur wordt verfraaid met in leder uitgevoerd sportmeubilair, een AMG-stuurwiel, aluminium pedalen en specifieke vloermatten met het opschrift van de huistuner. De versies met 7G-Tronic (zeventrapsautomaat) hebben recht op aangepaste schakelsoftware en schakellepels aan het stuurwiel.