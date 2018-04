Sportieve Honda Element

Door: BV

e Honda Element werd ontwikkeld voor de Amerikaanse markt, en moest vooral mensen met een actieve levensstijl aan het merk binden. Het model is echter vooral succesvol omdat het naast het beoogde publiek ook een bredere basis kan aanspreken. Mensen die volgens de constructeur vallen voor z’n ruimte en het moduleerbare interieur. Om het aangeboorde potentieel optimaal te benutten, moet er een sportievere versie komen. De Element SC Proto, die in New York werd voorgesteld, moet daarvan een voorloper zijn.

De verstedelijkte Element krijgt een behoorlijk potig ogende koetswerkkit, die wordt gecomplimenteerd met wielen die een diameter van 21 duim krijgen, nieuwe lichtunits vooraan, een aangepaste grille en een andere voorbumper. Het onderstel wordt op een sportophanging getrakteerd. Die brengt de bodem meteen wat dichter tegen het asfalt. In het interieur komt de koetswerktint terug en wordt de praktische afwasbare rubberen vloerbekleding geruild voor gezelliger tapijt.

Onder de kap zit een 2.4l i-VTEC-motor die 10pk meer levert dan het productiemodel. Dat is te danken aan een hertekende uitlaat en een grotere kleplifthoogte. De Amerikanen krijgen standaard een handbak in hun maag gespietst, maar ze kunnen natuurlijk ook kiezen voor een automaat. Die heeft voortaan ook vijf verhoudingen, da’s er eentje meer dan voorheen.