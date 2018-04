De populairste auto's van het moment

Door: BV

ebiac heeft zoals elk kwartaal de cijfers van de meest verkochte wagens vrijgegeven. De algemene leiding -over alle koetswerkvormen- is nog steeds voor de Renault Mégane, met daarin een niet onaanzienlijk aandeel voor de Scenic. Tijdens de eerste drie maanden van 2006 werden 6.771 Meganes ingeschreven. Volkswagen staat op twee met de Golf (6.434 stuks) en hoewel z’n opvolger reeds aangekondigd werd, sleept Peugeot’s 206 nog een derde plaats in de wacht (5.934 exemplaren). Net buiten de ereplaatsen, op vier en vijf, staan Citroën met de C3 en nogmaals Peugeot met de 307. De Franse PSA-groep presteert in het algemeen goed, want Peugeot komt 3x voor in de top 20. Opel heeft evenveel vermeldingen bij de 20 best verkopende modellen van het jaar, met de Astra, Corsa en Zafira, maar strand net buiten de top 5. Citroën van zijn kant heeft niet minder dan 5 modellen in de top 20.

In de categorie van de conventionele personenwagens wordt de top 3 uitgemaakt door de Citroën C3, de Peugeot 206 en de Opel Corsa. Het segment van de breaks wordt aangevoerd door de Citroën Berlingo, Peugeot 307 en de Opel Astra. Bij de monovolumes staat Citroën alweer op 1, dit maal met de Xsara Picasso. In z’n kielzog vinden we de Renault Megane en Opel Zafira.

Afgelopen trimester werden 12.747 4x4’s geregistreerd. Het segment groeit daarmee nog maar eens met 8% ten opzichte van vorig jaar. Het wordt aangevoerd door Hyundai dat maximaal profiteert van het succes van de Tucson, gevolgd door Toyota, BMW, Nissan en Land Rover. Bij deze cijfers is een kleine kanttekening op z’n plaats; vakorganisatie Febiac maakt immers geen onderscheid tussen de twee- en vierwielaangedreven versies van modellen, wat wil zeggen dat ook de SUV’s met versies die zich aan de voorwielen door het verkeer slepen Őzoals meer dan de helft van de Hyundai Tucson- in deze telling opgenomen zijn.