Lexus stelt hybride topmodel voor

p het Autosalon van New York heeft Lexus de topversie van z’n nieuwe limousine aan het publiek voorgesteld; de LS 600h L. De L in de type-aanduiding duidt op het met 12cm verlengde koetswerk. De Amerikanen krijgen enkel die variant, maar Europa zal ook een versie met normale wielbasis voor de kiezen krijgen. Onder de kap zit een evolutie van de V8 van de LS 460. Het slagvolume neemt toe van 4,6 naar 5,0l. De verbrandingsmotor wordt bijgestaan door twee elektromotoren en daarmee is de eerste productie-hybride met V8 een feit. Het gecombineerde vermogen piekt op ruim 435pk. Het koppel is wellicht nog een stuk indrukwekkender, maar dat houdt Lexus nog voor zichzelf. Ook zonder details vrij te geven, belooft Lexus voor de LS 600h L prestaties die vergelijkbaar zijn met die van een twaalfcilindermotor. Ook op vlak van verbruik moet het vlaggenschip een goede leerling zijn. De Japanners zeggen dat het blok niet meer benzine vraagt dan een normale (Amerikaanse) V6.

De transmissie is voor rekening van een automaat met continu variabele overbrengingsverhouding (CVT). Het vermogen wordt erdoor naar alle vier de wielen verscheept. De nieuwe LS verschijnt eind dit jaar in de VS op de markt, maar op deze Hybride moeten de Amerikanen wachten tot april 2007. De data voor de Europese marktintroductie liggen nog niet vast.