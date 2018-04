Navigeren met VW en Google

Door: BV

Volkswagen en Google werken samen aan de ontwikkeling van een vooruitstrevend navigatiesysteem. Samen met nVidia, een fabrikant van grafische chips, wordt in het Electronics Research Laboratory (ERL) van Volkswagen in Palo Alto in het Amerikaanse California een systeem ontwikkeld dat op basis van gegevens van Google Earth een driedimensionale weergave van de routegegevens mogelijk maakt. Bovendien zouden in het navigatiesysteem onlinegegevens gebruikt worden die de bestuurder realtime-informatie kunnen geven, bijvoorbeeld over de verkeers- en weersomstandigheden.

Het centrale element is een aanraakscherm met een Google Earth-interface. Het zogenaamde "open systeem" wordt vervolledigd door het internet, om te voldoen aan de individuele informatiewensen van de bestuurder en de passagier vooraan. Het prototype biedt drie essentiële voordelen ten opzichte van de huidige systemen. Ten eerste kunnen de bestuurder en zijn passagier vooraan zich dankzij de driedimensionale, fotorealistische weergave van de omgeving eenvoudiger en intuïtiever oriënteren. Ten tweede worden via een internetinterface belangrijke realtimegegevens geïntegreerd in het systeem. Tot slot kunnen de bestuurder en de passagier vooraan via een andere onlineverbinding, die aan een zoekrobot gekoppeld is, doelgericht informatie krijgen over bijzonderheden tijdens het traject.

Momenteel bevindt het systeem zich nog in de ontwikkelingsfase. Over een mogelijk gebruik in serie is nog geen beslissing genomen.