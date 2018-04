RX 350: nieuwe V6 voor Lexus' luxe-SUV

Door: BV

exus lanceerde de RX in 1997 en wist er sindsdien al meer dan 1 miljoen van aan de man te brengen. Vooral in de VS gaat de luxueuze SUV als zoete broodjes over de toonbank. Een jaarlijks verkoopscijfers van 108.775 stuks is ten minste drie maal hoger dan dat van eender welke Europese concurrent. Maar ook in Europa, waar de RX in 2000 gelanceerd werd, wist het product reeds 53.000 bestuurders te overtuigen. Modeljaar 2006 mag de RX ingaan met wat kleinere updates en vooral een nieuwe krachtbron.

Het nieuwe 3.456cc grote aluminiumblok maakt gebruik van dubbele variabele kleppentiming en een inlaatkanaal met variabele lengte. Bij 6.200 bereikt de centrale z’n maximale vermogen van 276pk terwijl de maximale trekkracht van 342Nm bij 4.700t/min ter beschikking is. Het blok wordt door Lexus gekoppeld aan een vijftrapsautomaat met nieuw ontwikkelde sturingslogica. Naast een soepele schakelmodus, beschikt de bak ook over een S(port)-stand die de bestuurder de kans geeft sequentieel te schakelen, een preciezere besturing oplevert en krachtiger op de motor remt. Het is nog steeds een integraalaandrijving die de koets in beweging brengt. Behalve 35% krachtiger dan z’n voorganger, wordt de Lexus RX 350 ook 8% zuiniger. De gemengde cyclus kost slechts 11,2l benzine. Sprinten naar 100km/u doet de luxe-SUV in 7,8 tellen. De topsnelheid wordt door de elektronica bepaald. Bij 200km/u is het uit.

De ingenieurs hadden naast de besturing vooral oog voor het beperken van geluid en trillingen. Nieuwe isolatie voor de motorkap, een demper in het dashboard en verbeteringen aan het uitlaatsysteem zorgen ervoor dat er veel minder motorgeluiden en trillingen worden doorgegeven naar het interieur. Lexus monteert zelfs een voorruit met een akoestische binnenlaag. Die alleen laat het geluidspeil in het interieur met 3 dB afnemen.

De RX 350 is er in een Business-uitvoering -naar goede Lexus-gewoonte nog steeds rijkelijk uitgerust- vanaf € 47.840. De Executive staat in de prijslijst voor € 53.300. Daarboven vinden we enkel nog de RX 400h. Die is voortaan zelfs een tikkeltje minder krachtig (gecombineerd vermogen van de 211pk sterke 3.2l V6 benzinemotor en de twee elektromotoren is 272pk), maar de combinatie levert wel meer koppel.