De wereld rond met gemiddeld 4,5l benzine

Door: BV

J

ohn en Helen Taylor hebben een nieuw zuinigheidsrecord gerealiseerd en daarmee het palmares in het Guinness-wereldrecord brandstofsparen aangedikt. Met een Golf FSI 1.6 seriewagen hebben zij in 78 dagen 28.970 km doorheen 25 landen afgelegd. Met 24 tankstops verbruikten zij in totaal 1.303 liter Shell-benzine wat neerkomt op een gemiddeld verbruik van 4,5 liter. De Golf FSI 1.6 verbruikt volgens de constructeur zes tot zeven liter per 100 km. De gebruikte brandstof was de Eurosuper 95 met Economy Formule. Die houdt volgens de brandstofproducent de motor in betere conditie. Het product vervangt de huidige Eurosuper 95.