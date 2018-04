Lenteversie van Suzuki Jimny

Door: BV

an de speciale uitvoering ‘Vanity’ van Suzuki’s kleinste 4x4, de Jimny, gingen vorig jaar niet minder dan 1.000 stuks over de toonbank. Een succes dat de importeur graag wil herhalen. Daarom doet deze lente de Jimny Pulse z’n intrede. Die is er zowel in Cabrio als in Berline-uitvoering. Tussen de voorwielen ligt naar keuze een 80pk sterke 1.3l benzinemotor of een herziene 1.5 DDiS common-rail diesel die voortaan 86pk en en 200Nm trekkracht levert.

De extra uitrusting van de Pulse bestaat uit ABS, Airco, lichtmetalen velgen, Radio-CD, centrale vergrendeling met afstandsbediening, mistlichtjes en metaalkleur. De benzine is er vanaf € 15.999, de diesel moet ten minste € 18.099 opbrengen.