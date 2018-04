Recordaantal nieuwe wagens in maart

Door: BV

oor de derde maand op rij werden er in 2006 meer nieuwe wagens in het verkeer gebracht dan tijdens dezelfde periode een maand eerder. Afgelopen maand werden niet minder dan 64.963 nieuwe inschrijvingen geteld. Een stijging met 25,2% ten opzichte van maart 2005. Nooit eerder werden in maart meer wagens ingeschreven. Ook bij de lichte en middelzware bedrijfsvoertuigen klimt de markt. De zware trucks daarentegen hebben een minder goed eerste trimester achter de rug. De gecumuleerde daling loopt daar op tot 32,3%. Ondanks weinig uitnodigend weer, gingen ook de inschrijvingen van motoren er 13,2% op vooruit.

Citroën voert tijdens deze recordmaand te tabellen aan. Het merk met de dubbele chevron wist 7.886 nieuwe wagens in het verkeer te brengen. Opel staat op een zeer verdienstelijke tweede stek met 7.605 stuks, terwijl VW de derde positie houdt met 7.005 voertuigen. De plaatsen vier en vijf worden ingenomen door Peugeot (6.429) en Renault (6.389).