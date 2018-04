Nieuwe verkeerswet van kracht

Door: BV

rijdag 31 maart gaat de nieuwe verkeerswet van Minister Landuyt van kracht. Een wet die de superboetes afschaft en nieuwe tarieven introduceert die Őeen klein beetje- redelijker zijn. Het stokpaardje zijn de nieuwe, geleidelijk oplopende bekeuringen voor snelheid. Een overtreding tot maximaal 10km/u kost voortaan € 50. Wie te snel rijdt op wegen waar de snelheid beperkt is tot 20 (woonerven), 30 of 50km/u betaalt vanaf 60km/u € 10 per extra kilometer overschrijding. Op wegen waar de snelheidsbeperking 70, 90 of 120km/u aangeeft is dat € 5 per extra km/u.

De overige overtredingen worden onverdeeld in vier graden, waarbij Landuyt zich heeft laten leiden door het gevaar dat de overtredingen in kwestie opleveren. En meer specifiek voor anderen, want het niet dragen van de veiligheidsgordel (veruit het meest levensreddende middel) of fietsen zonder licht wordt in de laagste schaal Őstorend rijgedrag- ingedeeld en kosten € 50. In dezelfde categorie zit het niet gebruiken van de richtingaanwijzers. Overtredingen van de tweede graad Őonrechtstreeks gevaar- omvatten onder hinderlijk parkeren en door het oranje rijden en worden met € 100 beboet. Een overtreding van categorie drie Őrechtstreeks gevaar- zoals het negeren van een rood licht, kost € 150. Voor categorie vier Őonvermijdelijk gevaar- wordt je steeds naar de rechtbank doorverwezen. Dat kan bijvoorbeeld als je deelneemt aan een illegale straatrace.

