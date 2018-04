Door: BV

I

n juli zal Mazda op de Excel Motorshow in Londen de tweede versie van de MX-5 voorstellen. Het gaat om een Coupé-Cabriolet met een bol vormgegeven klapdak. De tweezitter gaat in de herfst in productie en komt waarschijnlijk nog dit jaar op de markt. Er staan twee motorversies op de planning; een 1.8 met 126 en een 2.0 Őbeiden benzine- met 160pk. De richtprijs voor de basisversie is net geen € 25.000.