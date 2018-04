Méér sport voor Range Sport

Door: BV

and Rover stelt op het Festival of Speed in het Britse Goodwood een kit voor de Range Rover Sport voor. De inspiratie voor het koetswerkpakket werd gevonden bij de Stormer, het studiemodel dat in 2004 de lancering van het productiemodel voorafging. De set levert de SUV met sportieve inborst een hoekiger lijnenspel op. De voorbumper is een stuk dieper uitgesneden en kreeg een duidelijk geprofileerde lip. Die is overigens demonteerbaar, zodat je op terrein nog steeds van dezelfde capaciteiten kan genieten. De snuit wordt voorts nog op een nieuwe grille en verchroomde koelopeningen achter de wielkasten getrakteerd. Meegespoten beschermstrips en spiegelhuizen zorgen voor een gladdere look.

Achteraan zwelt ook de bumper aan, spelen de uitlaatpijpen een belangrijkere rol en nestelt een ruim bemeten vleugel zich boven de achterruit. De HST leeft ook op grote voet. Het rubber zit om een 20-duims velg geklemd. De kit wordt leverbaar op alle versies, met inbegrip van de diesel en kan ook achteraf gemonteerd worden.