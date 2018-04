Jeep Wrangler Golden Eagle

Door: BV

e volgende generatie van de Jeep Wrangler is in aantocht. Daarom brengt het merk nog snel even een weldadig uitgeruste Golden Eagle-uitvoering op de markt van het huidige type. Dat is een traditie. De bijhorende emblemen worden bepaald niet discreet op het zwarte koetswerk (andere kleuren zijn er niet) aangebracht. Er zijn specifieke lichtmetalen velgen en het interieur wordt met tweekleurig zitmeubilair en een instrumentarium met zilveraccenten verfraaid. Een radio met zeven luidsprekers en een subwoofer hoort steeds tot de uitrusting van deze in oplage gelimiteerde uitgave.

Onder de kap zit een 2.4l viercilinder benzinemotor Őde instapper- die wordt gepaard aan een manuele zesbak. De Wrangler beschikt over inschakelbare vierwielaandrijving en een Dana 44 achteras. Kostprijs van de Golden Eagle: € 23.900.