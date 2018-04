Nieuwe Opel Corsa op 18 juli

Door: BV

O

pel heeft de British International Motor Show gekozen voor de wereldpremière van de nieuwe Opel Corsa. Dat maakte het merk vandaag bekend. De beurs loopt van 18 tit 30 juli in Londen. De vierde generatie van de Corsa is getekend in de nieuwe expressieve huisstijl van het merk met de bliksemschicht.

Opel belooft een hele reeks technische innovaties, maar geeft nog geen details vrij. De Duitsers willen wel kwijt dat de driedeurs en vijfdeursversie voortaan een unieke look krijgen, net als bij de Astra. De verkoop van de nieuwe Corsa start in het najaar van dit jaar.