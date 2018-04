Michelin Primacy HP: langere levensduur

Door: BV

ichelin heeft met de nieuwe Primacy HP een band ontwikkeld die bestemd is voor personenwagens uit het hogere segment. Het moet een band zijn die voldoet aan de wensen van de meest veeleisende consumenten. Intensief onderzoek Ő-het merk besteed jaarlijks 4,5% van z’n omzet aan ontwikkeling- leverde een loopvlak op dat volgens Michelin minstens een kwart méér kilometers meegaat dan z’n directe concurrenten. Dat kan zelfs oplopen tot 54% in vergelijking met enkele goedkopere merken.

De gebruikte architectuur, van een nieuwe hoogtechnologische aard, levert een band op die zowel vervormbaar als stijf is, afhankelijk het deel van de band. Een gelijkmatige vervorming van elk stuk rubber dat in contact komt met de weg, levert een gelijkmatige slijtage op. Dat verklaart grotendeels de levensduur. Het nieuwe profiel is ontwikkeld om bij regenweer de waterfilm tussen band en wegdek af te breken. Een groot contactoppervlak en een verhoogde capaciteit om water af te voeren moeten zowel bij droog als bij nat weer uitstekende prestaties garanderen. Michelin brengt de band op de weg in een normale en een RunFlat-uitgave.