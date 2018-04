Subaru-diesel debuteert in Legacy

Door: BV

I

n de loop van 2007 krijgt Subaru voor het eerst de beschikking over dieselmotoren. Dat is vooral bijzonder omdat het gaat over boxer-diesels, die dan enig in hun soort zijn. Over hun komst wordt al sinds 2004 gespeculeerd en nu hebben de Japanners voor het eerst meer concrete informatie gelost. Het gaat om een tweeliter turbodieselkrachtbron die Őwellicht in meer dan één vermogensversie- uiteindelijk in het ganse gamma (van Impreza tot Forester) verkrijgbaar zal zijn. De eerste exemplaren zullen ingebouwd worden in de Legacy van modeljaar 2008 en ten vroegste half 2007 leverbaar zijn. De pk’s wil Subaru nog niet kwijt, maar de trekkracht zal 350Nm bedragen, wat een vermogen van minimaal 150 en maximaal 180pk suggereert.

Subaru kan voor dieselmotoren niet aankloppen bij een andere constructeur. Een lijnmotor is immers niet in te passen in de filosofie en Őwaarschijnlijk nog belangrijker- de architectuur van het merk. Subaru wil met de komst van dieselmotoren vooral z’n aanwezigheid op de Europese markt versterken. De Belgische importeur verwacht na de introductie van de diesel minstens dubbel zo veel Legacy’s te kunnen verkopen.