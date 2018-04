Fors meer nieuwe wagens in februari

Door: BV

fgelopen maand februari werden 55.554 nieuwe wagens ingeschreven. Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar betekent dat een stijging van ruim 20%. In januari gingen de cijfers ook al 14% hoger. Volgens Febiac zijn de resultaten Őte danken aan de positieve invloed van het Autosalon- zelfs in lijn met die van recordjaar 2000. Toen werden in het totaal 515.000 nieuwe wagens in het verkeer gebracht. Alle andere sectoren, inclusief de motoren die in januari nog duidelijk in de plus stonden, verliezen.

Citroën stond afgelopen maand op 1, met niet minder dan 6.465 nieuwe wagens, gevolgd door PSA groepsgenoot Peugeot dat 5.977 voertuigen afzette. VW verovert het laagste ereschavot met 5.246 stuks. Opel en Renault staan op vier en vijf met 5.141 en 4.820 stuks respectievelijk.